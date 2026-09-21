В България 70% от хората с психични проблеми не получават никаква грижа. Общо 5% са страдащите от тежки психични заболявания, а всеки пети българин има лека форма на психичен проблем. Данните са от Глобалния доклад за психичното здраве, Европейското изследване „Барометър на депресията“ и СЗО.

„Най-често това се дължи на факта, че не е толкова развита социалната психиатрия. Все още се лекува по-стария модел – болнично лечение. До голяма степен не е засилена нито профилактиката, нито проследяването след това”, каза психиатърът д-р Георги Хранов.

„Високо напрежение”: Какво е да си човек с психично заболяване в България

По думите му болниците, които лекуват хора с психични проблеми, не са равномерно разпространени - има региони, в които няма психиатрии. Това е сериозен проблем, смята д-р Хранов.

Смята, че статистиката, която сочи за увеличение на хората с психични проблеми, по-скоро се дължи на депресивните и тревожните разстройства.

Той коментира и семейната трагедия в столичния квартал „Младост” , която завърши с двама загинали – баща и дете на 6 г. Разследването сочи, че мъжът, отнел живота на детето си, е имал психично заболяване и е минал болнично лечение.

Д-р Хранов отново посочи, че няма наблюдение на хората с такива диагнози. Иначе каза, че обикновено има индикатори, че подобно нещо може да се случи. „Има някакво развитие на тази история — както на заболяването, така и на конфликтите, така и на идеята да посегнеш на някого. И колко тежко да му посегнеш”, коментира д-р Хранов.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова