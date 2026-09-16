40-годишен мъж е скочил от петия етаж на жилищен блок в столичния квартал „Младост 3“. Пристигналите на място екипи на Спешна помощ открили в апартамента му безжизненото тяло и на 6-годишния му син.

По трупа на детето имало множество прободни рани, научи NOVA.

Първият сигнал за трагедията е подаден около 11:20 ч. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи, че има общо четири постъпили сигнала. Последните два са за дете, което в състояние на гърч и с прободни рани - подадени от бабата на детето. Установено е, че жилището е двустайно, а в него е живяло семейство - бащата, детето и родителите на мъжа. По данни на Пелтеков бащата също е бил с прободни рани, когато е скочил от блока. По думите на шефа на СДВР няма признаци в жилището да е имало външно лице.

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Според СДВР бабата е излязла да пазарува и при връщането си в апартамента заварила детето в тежко състояние. Бащата е направил опит да се свърже с 112. За него има данни за задържане след буйство, след което е бил настаняван в център за психически грижи. Той е страдал от психическо разстройство, причинено от употреба на медикаменти и алкохол и е приемал лекарства. Майката на детето е напуснала семейството преди 3 години.

Според Пелтеков не е имало признаци, че в семейството може да се случи подобна трагедия. Сутринта бабата е позвънила в детската градина, посещавана от детето, и е предупредила, че то няма да може да я посети днес. Няма данни за домашно насилие или спречквания със съседи. Предполага се, че бащата може да не е приемал предписаните му лекарства, но според съседите семейството не е било проблемно.

Николай Пелтеков категорично заяви, че мъжът е бил подложен на лечение за психическото си разстройство.

Началникът на 7 РПУ комисар Радостин Ангелов поясни, че през 2023 г. бащата е бил закаран в Център за психично здраве, има проведено лечение и предписани медикаменти, а след това не е имало сигнали срещу него.