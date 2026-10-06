49-годишен мъж е задържан във Варна при специализирана полицейска операция, след като у него и в ползван от него склад са открити около един килограм фентанил, научи NOVA.

По първоначална информация мъжът е бил в полезрението на разследващите като предполагаем основен дилър на фентанил на територията на Варна, който е снабдявал пласьори на улично ниво.

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Снимка: МВР

Задържането е извършено в близост до нает от него склад, непосредствено след като според разследващите е пакетирал и пресовал голямо количество от наркотичното вещество.

Снимка: МВР

В склада и в дома на 49-годишния мъж са намерени и иззети около един килограм фентанил, разпределен и пресован в пакети. Иззети са още преса и електронни везни, които според разследването са били използвани при обработката и разпределянето на наркотика.

Снимка: МВР

Количеството е определено като изключително сериозно, предвид високата токсичност и опасностите, свързани с употребата на фентанил. По случая е образувано досъдебно производство.