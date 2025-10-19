Намушкаха 15-годишно момче в мол в София, съобщиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. Детето е прието в Детска противошокова зала в "Пирогов". По информация на NOVA тийнейджърът е в много тежко състояние. Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.

Снимка: Методи Андонов, NOVA

На място има полицейски екипи. Работи се по установяване на извършителя. Посетителите на търговския център са помолени да напуснат обекта.

От Спешна помощ потвърдиха, че сигнал при тях е постъпил също в 19.30 ч. Екип е пристигнал на мястото за 4 минути.

Намушкаха криминално проявен мъж в Ловеч

Снимка: Методи Андонов, NOVA

Снимка: Петър Андонов, NOVA