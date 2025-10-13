Мъж на 25 години е бил намушкан в Ловеч, съобщи кореспондентът на БТА Светломира Анастасова. По случая има двама задържани, а трети се издирва.

Десетина минути след 2:30 ч. на 12 октомври полицаи са реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков” в Ловеч пострадалият, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба. Мястото незабавно било посетено от полицейски екип и бил извършен оглед, а 25-годишният мъж, на когото е нанесена телесна повреда, след преглед в ловешката болница е откаран за операция и лечение в Плевен.

Мъж е с четири прободни рани след сбиване в Ловешко

Като съпричастни към случая са задържани двама мъже от ловешкото село Дренов. Те са на 20 и 25 години, а местонахождението на 50-годишен мъж, също криминално проявен и осъждан, е в процес на установяване.

Работа по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

