Екшънът се разиграл в Ботевград
Полицейска проверка в Ботевград прерасна в опит за бягство и сблъсък с униформените. Случаят се разиграл в ранните часове, когато водач не се подчинил на подаден сигнал за спиране. Все пак служителите на реда успели да хванат шофьора. При задържането се стигнало до агресия - един от полицаите е с охлузвания по ръката, а пагонът на униформата му бил скъсан. Водачът се оказал без книжка и с 1,67 промила алкохол.
„Около 6:00 часа сутринта патрулирахме и на едно от кръстовищата видяхме водач, чиято кола поднесе, когато се опитваше да завие надясно. Това ни направи впечатление и решихме да извършим проверка", разказа в "Здравей, България" един от патрулиращите полицаи, извършили задържането.
Униформените подали звуков и светлинен сигнал, но шофьорът не спрял за проверка и увлякъл патрулката в преследване. "Водачът не се подчини и увеличи скоростта. Успяхме да го задържим малко по-късно пред блок в един от жилищните квартали на града", допълни служителят на реда.
При опит да бъде проверен шофьорът започнал да проявява агресия. Видимо бил в нетрезво състояние. При задържането оказал съпротива, в следствие на което бил скъсан пагонът на униформата на един от полицаите. Светлоотразителната жилетка и бодикамерата му също паднали на земята при дърпането.
От извършената проверка било установено, че мъжът е неправоспособен водач - никога не е притежавал шофьорска книжка и вече е бил санкциониран за същото нарушение през 2018 година. "Пробата за алкохол отчете 1,67 промила", заяви колегата му младши инспектор Пламен Симеонов от РУ-Ботевград.
