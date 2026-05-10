„Прибирам се от работа и изведнъж чувам един много силен шум. След това последва пръсване на прозорците и всички бяхме в шок”, разказа очевидката Никол Колева в ефира на „Събуди се” по NOVA. Тя сподели детайли за нападението срещу автобус № 20 в пернишкия квартал „Изток”, при което бяха разбити три от прозорците на превозното средство. Инцидентът се е случил в петък вечер, като по това време в него са пътували трима пътници, шофьор и кондуктор.

Полицията в Перник задържа четирима души. Органите на реда са установили всички лица, като сред тях има и непълнолетни. Намерено и иззето е и оръжието на престъплението. Установено е, че по превозното средство не е открита стрелба с боен пистолет, а е използвано неогнестрелно оръжие (със сгъстен въздух и сачми).

Стрелба по автобус на градския транспорт в Перник (ВИДЕО+СНИМКА)

Никол Колева сподели, че звукът е бил много силен, наподобяващ гърмеж, а три от прозорците са станали „на сол”. Веднага след спирането шофьорът е излязъл от кабината и е потвърдил пред пътниците, че според него не става въпрос за удар с камък. Въпреки сериозните материални щети, при нападението няма пострадали хора.

Потърпевшата призна, че се чувства стресирана от преживяното, но няма друг избор за придвижване в късните часове. Тя изрази надежда, че извършителите ще бъдат заловени бързо, за да могат гражданите да се чувстват в безопасност, когато използват градския транспорт в града.

