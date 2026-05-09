Схема за трафик на жени и на непълнолетни момичета, сексуална експлоатация, психическо и физическо насилие. Свидетелства за престъпленията, извършени от Джефри Епстийн и неговите съучастници още през 90-те години, продължават да изплуват до днес. А списъците и компроматите, събирани от вече покойния финансист, оказва се – държат като в примка десетки високопоставени политици и общественици. Как обаче започва всичко и колко дълбоко са въвлечени ключови фигури? В търсене на отговорите – журналистът Станислава Айви от месеци разговаря лично с жертви, адвокати и журналисти. Тази седмица в „Темата на NOVA” тя и операторите Митко Ангелов и Мартин Ангелов представят разказите на участници в някои от събитията, описани в досиетата „Епстийн”.

Според международни експерти и анализатори, сагата вече се е превърнала в залог за политически трусове, за мащабни икономически и социални обрати, за глобални конфликти. А независимо от полюсните мнения за свидетелите и за техните разкази, едно е сигурно – че реалните мащаби и ефекти от мрежата „Епстийн” тепърва ще трябва да се изясняват.

Власт, пари и мълчание: Историята на досиетата „Епстийн“ и Холивуд

През 2008 година богатият финансист Джефри Епстийн сключва спорна сделка с прокуратурата във Флорида и успява да избегне тежки федерални обвинения. 11 години по-късно събраните доказателства срещу него вече са неоспорими и Епстийн е арестуван за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Умира в затвора същата година при обстоятелства, определени официално като самоубийство, което поражда множество спекулации. Съучастничката му Гилейн Максуел е осъдена през 2021 година за подпомагане на престъпленията му. Днес тя е в очакване да бъде помилвана от Доналд Тръмп.



Базите данни, станали известни като досиетата „Епстийн”, са събирани в продължение на години от американските власти – в хода на разследванията и процесите срещу финансиста. Масивите съдържат съдебни документи, списъци с контакти и свидетелски показания, а в материалите се срещат имената на бившите президенти Бил Клинтън и Джордж Буш, на британския принц Андрю и норвежката престолонаследничка Мете-Марит. Споменават се също милиардерите Илън Мъск, Бил Гейтс, съоснователят на Google – Сергей Брин, както и знаменитости като Майкъл Джексън, Наоми Кембъл и Джордж Лукас.

„Той харесваше страха в очите ни": Говорят още жертви на Епстийн

Журналистката Оливия Роуз прекарва месеци в разследване на връзката между Епстийн и Тръмп, както и всички замесени около тях. Тя работи за Occupy Democrats – платформа с политическо съдържание. Оливия споделя с екипа на NOVA разследванията си около противоречивата личност на Паоло Замполи – основател на модна агенция, който днес е специален пратеник на президента на САЩ за глобални партньорства. Замполи се хвали с близките си отношения с Тръмп и това, че го е запознал с настоящата му съпруга Мелания, която започва кариерата си на модел с Паоло. Оливия Роуз от години събира доказателства за съществуването на нелегална схема, която използва изнудване, за да издига хора във властта. Според нейните разследвания, визовата програма, чрез която са вкарвани жени в Съединените щати, е използвала услугите на неправителствени организации, дипломатически имунитет и корупционни услуги „под масата“.

Междувременно, водещи световни издания отчитат, че името на Владимир Путин фигурира най-малко хиляда пъти, а думата "Москва" се споменава над 10 хиляди пъти в базите данни. Според някои германски медии Епстийн може да е работил директно с руското разузнаване, като е набавял мрежа от момичета от Източна Европа и Русия, за да ги свърже с политици, дипломати и бизнесмени и да събере компромати срещу тях. Според няколко от изданията директно се говори за София като дестинация за набиране на млади момичета.



Жените, които признават, че са станали жертви на престъпната около Епстийн, вече са хиляди. Всички те все още се борят за справедливост. Беатрис Кеул, бивша участничка в швейцарски конкурс за красота и банков ръководител, наруши мълчанието си повече от 30 години след като попада в престъпната схема. През 1993 година тя става жертва на нападение, свързано с Доналд Тръмп. Успява да се измъкне, но казва, че и до днес ѝ е трудно да говори за преживяното. Беатрис не дава видео интервюта от мерки за сигурност след редица заплахи срещу нея и семейството й, откакто решава да проговори публично. Но се съгласява да говори по телефона. Тя споделя, че се е запознала с Джефри Епстийн и с Доналд Тръмп след конкурсите „Мис Швейцария“ и „Мис Европа“ прези 23 години. Получила лично покана от Тръмп да присъства на конкурса за красота „Donald G. Trump American Dream”.



„Първо говорих с Дон. Той дойде направо при мен. Искаше да знае всичко за мен. Първите му думи бяха: „Най-накрая се срещнахме, мис Куул.“ След това имахме дълъг разговор от около 15 минути и той каза, че по-късно ще ми изпрати някого от своя екип, за да продължим разговора. Тогава дойде Джефри. Първоначално си помислих, че е от организацията. Никога не бях чувала за него. Дори си помислих, че може да е журналист. Но накрая, по въпросите му, по начина, по който се държеше и какво искаше от мен, разбрах, че не е. Най-вече забелязах колко близък беше с Дон. Те се гледаха, поддържаха зрителен контакт, усмихваха се един на друг. Така че, когато Джефри ми се представи, го направи с думите: „Аз съм Джефри, най-добрият приятел на Дон”, споделя днес Беатрис. Тя твърди, че двамата по това време вече са имали схема чрез конкурси за красота, с която да привличат и експлоатират момичета: „Бяхме над 60 на конкурса и над 40 за всяко от другите две събития. Това прави около 150 момичета за седмица и половина. Така че можете да си представите – първо, това е била „добра“ седмица за тях, и второ, това са всички потенциални жертви. И това е само това, което аз видях за седмица и половина. Огромно е. Да, беше организирано, дирижирано и финансирано от Доналд Тръмп. Когато пристигнах, идвах от Швейцария и бях много наивна. Мечтаех за американската мечта, а не да попадна в такъв капан”.



Преди време Беатрис споделя детайли около сексуалното посегателство над нея, но е категорична, че не е имала възможност да избегне нападението: „Трябва да разберете нещо. Първо, Дон ме заплаши. Каза, че трябва да сключим „сделка“ и че трябва да мълча. И ако мълча, той ще се погрижи за мен, а ако не, ще ми се случат лоши неща. При такива условия е просто невъзможно да отидеш в полицията. Да не говорим, че бях в чужда държава. По онова време той беше известен и като „г-н Ню Йорк“ – много, много влиятелен. Заради заплахите единственото решение, което виждах тогава, беше да си върна паспорта и да хвана първия полет обратно към дома. Днес, разбира се, ситуацията е различна, защото се отварят правни възможности и процедури. Така че идеята да го съдя сега е нещо напълно реално. Но тогава беше невъзможно, предвид обстоятелствата и огромната му власт”.

Семейството на Вирджиния Джуфре, която разкри посегателствата на Епстийн: Тя беше войн. Но не понесе бремето на малтретирането



Сред жените, които говорят открито за посегателствата, е и Вирджиния Джуфре. Тя твърди, че още 17-годишна става жертва на системни сексуални посегателства от британския принц Андрю. 41-годишната Вирджиния е открита мъртва през април 2025 година, а според властите става дума за самоубийство. „Когато тя почина, заплахите започнаха точно в същия ден. Избрали са този символичен ден, за да ме сплашат. И оттогава не са спирали. И искам да подчертая – не съм склонна към самоубийство и никога не съм била. Именно затова събрах смелост да говоря, за да знае обществото истината. Могат да елиминират един, двама, трима поотделно, но не и всички. Това е нашата сила”, казва Беатрис Кеул.

Срещу какво се борят днес тя и останалите жени, жертви на посегателства от Епстийн и приближените му? И още какви тайни крият досиетата около покойния финансист?

