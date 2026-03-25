Джоана Харисън никога не е искала да говори за малтретирането, на което е била подложена от осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който почина в затвора. Подобно на много оцелели, тя казва, че това я е карало да се срамува.

Но след като името ѝ беше неволно оповестено при публикуването на милиони файлове от правителството на САЩ, тя сподели пред „Би Би Си”, че е почувствала нужда да говори открито. „Стига се до момент, в който се задушаваш и имаш нужда да дишаш. Чувствам, че това е моят начин да се опитам да го направя“, каза Харисън.

"Би Би Си" събра за пръв път на едно място Харисън и четири други жени, оцелели след престъпленията на Епстийн. Разговорът беше съпроводен с много сълзи, докато разглеждаха свои снимки от онова време. Оцелелите разказаха своите истории, изпълнени с мъка и гняв. Някои си спомниха времето си на скандалния частен остров на Епстийн, Литъл Сейнт Джеймс, докато други разказаха за „зловещи“ моменти в ранчото му в Ню Мексико.

Жените споделиха, че вярват, че влиятелните фигури, с които той се е свързвал, най-вероятно са знаели какво се случва.

Какво още споделиха жертвите:

Джоана Харисън разказа, че никога не е искала файловете да бъдат публикувани. Тя се е страхувала, че ще загуби анонимността си. „Не е нормално да виждаш лицето на насилника си всеки ден в продължение на шест години по телевизията“, сподели тя.

Жертви на Епстийн: Нашите имена се разкриват, а мъжете, които ни малтретираха, остават скрити и защитени

Джоана разказа как се е запознала с Епстийн във Флорида, когато е била на 18 години. Подобно на други оцелели, тя подчерта, че всичко е започнало с масаж, след което се е преминало към неудобни сцени, а накрая и изнасилване от страна на финансиста по време на неговия рожден ден. Харисън говори за случая за пръв път публично. Тя смята, че заедно с другите оцелели някога ще получат справедливост, след като Епстийн е мъртъв.

Пет държави за пет дни с Клинтън, Спейси и Максуел

Чонте Дейвис сподели невиждани досега снимки от пътуването си с Епстийн в частния му самолет до Африка. На кадрите са съучастничката на финансиста Гислейн Максуел, актьорът Кевин Спейси и бившият президент Бил Клинтън. Спейси и Клинтън са пътували на хуманитарно пътуване, за да популяризират превенцията на СПИН.

"What endured will haunt me forever. I live every day with PTSD. I live as a mother trying to raise my child while distrusting a world that has betrayed me.."



"This kind of trauma never leaves you. It breaks families apart. It shapes the way we see everyone around us."

„Това беше най-еклектичната група от хора, която можеш да събереш. Беше почти като усещане за лагер - пътуваш до пет различни държави за пет дни“, каза тя. В самолета те са хапвали, играели карти и са си разказвали истории. Дейвис заяви, че е била изнасилена от Епстийн на частния му остров, след като е била наета да му прави масажи. Тя разказа, че е направила масаж и на Клинтън, но за него си спомня, че е бил скромен, мил и харизматичен.

Бил Клинтън отрече нарушения във връзка с Джефри Епстийн

Когато даде показания пред Комисията по надзора на Камарата на представителите на САЩ по случая "Епстийн", Клинтън беше попитан точно за Дейвис. Тогава той заяви, че би му се искало тя да му беше казала за престъпленията на финансиста.

„Какво би направил той наистина? Можеше ли Клинтън да го спре? Предполагам, че никога няма да разберем“, каза Дейвис.

Клинтън многократно е заявявал, че не е бил свидетел на малтретирането от страна на Епстийн. Името на президента се появява стотици пъти в досиетата на финансиста, но това не предполага неправомерно поведение.

Спейси пък публично призова за публикуване на всички досиета по случая като каза: „За тези от нас, които нямат от какво да се страхуват, истината не може да пристигне достатъчно скоро“.

„Зловещото“ ранчо на Епстийн в Ню Мексико

По-рано тази година в досиетата на Министерството на правосъдието се появиха обвинения за Епстийн, които накараха американския щат Ню Мексико да възобнови наказателно разследване срещу неговото ранчо „Зоро“. Щатът прекрати първоначалното си разследване на ранчото през 2019 г. след искане на федералните прокурори в Ню Йорк.

„Там се случиха повечето нападения. Най-мрачните ми спомени са точно от ранчото „Зоро“, каза Дейвис. Тя допълни още, че там се е чувствата като в капан.

Лиза Филипс, друга оцеляла, която говори пред „Би Би Си”, сподели същото мнение за ранчото: „Спомням си, че си помислих - това място е наистина зловещо”.

Дейвис каза, че вярва, че има още много какво да се разкрие за случилото се в ранчото „Зоро”.

Eпстийн: „Обичам да имам нещо срещу хората“

Епстийн обичал да се хвали със своите влиятелни приятели, каза Дейвис. Тя допълни, че той се хвалел, че е давал пари на заем на Сара Фъргюсън, бившата херцогиня на Йорк. „Това не беше тайна“, коментира още Дейвис. По думите ѝ в имота на Епстийн е имало рамкирани снимки на Фъргюсън с бившия ѝ съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор и техните дъщери.

Филипс, която по онова време е била модел, също говори за връзките на Епстийн с Маунтбатън-Уиндзор. Тя сподели история на своя приятелка, която не е говорила публично и желае да остане анонимна. Според жертвата тя е трябвало да влезе в интимни отношения с Маунтбатън-Уиндзор. Отишла е в апартамента на Епстийн в Ню Йорк през 2003 г., където ѝ е било наредено да влезе в стая и да прави секс с мъж, за когото тя твърди, че е бил Маунтбатън-Уиндзор. Маунтбатън-Уиндзор последователно отрича подобни твърдения. Филипс каза още, че по-късно попитала Епстийн защо е накарал приятелката ѝ да направи това. По думите ѝ Епстийн се усмихнал самодоволно и отговорил: „Обичам да имам нещо срещу хората“.

„Той харесваше страха в очите ни“, каза тя за Епстийн. „Мисля, че му харесваше, че бяхме вцепенени и уплашени и не знаехме какво да правим. Мисля, че това го възбуждаше", допълни тя.

Филипс призова британската полиция да разговаря с нея относно това, което знае за предполагаемото посегателство над нейната приятелка и участието на Маунтбатън-Уиндзор.

Британските депутати одобриха публикуването на поверителни документи, свързани с Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Припомняме, че Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван през февруари по подозрение за злоупотреба със служебно положение. Разследването се съсредоточава върху обвинения, че е споделял поверителна и чувствителна информация с Епстийн, докато е служил като търговски пратеник на Обединеното кралство.

„Вече не се усмихвам по същия начин“

Джена-Лиса Джоунс и Уенди Песанте се запознават с Епстийн, когато са на 14 години. Двете жени били приятелки тогава. До днес все още са много близки.

„Когато преминеш през нещо подобно на толкова ранна възраст, това изкривява възприятието ти за реалността за дълго време“, каза Песанте.

По време на интервюто петте оцелели показаха снимки на самите тях на възрастта, на която са се запознали с Епстийн. „Вече не се усмихвам по същия начин“, каза Харисън, гледайки снимката на 18-годишното си аз. „Наслаждавах се на живота и нямах никаква представа какво предстои да ми се случи“, каза Филип, докато гледа своята снимка.

Редактор: Цветина Петрова