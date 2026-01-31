Жените, свидетелствали за сексуална експлоатация, организирана от Джефри Епстийн разкритикуваха публикуваните от американското Министерство на правосъдието документи.

20 от жените пуснаха обръщение, в което се казва че публикацията разкрива имена на хора като тях, докато „мъжете, които ни малтретираха, остават скрити и защитени“.

Жените казват още, че стотици като тях са дали показания и участниците в сексуалната експлоатация могат да бъдат намерени и съдени. Те наричат действията на министерството "провал".

Правосъдното ведомство публикува около 3 милиона документа, но и задържа близо толкова. Двама от конгресмените, които написаха Закона за публикуване на документите, също казаха че не са доволни и поискаха нередактираните файлове.

„Искам да се спра на това, което не публикувахме. Файлове, съдържащи лична информация за жертви, или лични и медицински досиета, и подобни документи. Разкриването им би представлявало очевидно неоправдано нахлуване в личния живот. Всяко изобразяване на сексуално насилие над деца или детска порнография очевидно беше изключено от публикуваните неща. Всичко, което би застрашило активно федерално разследване. Също и всичко, което показва смърт, физическо насилие или травми“, обясни заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланч.

