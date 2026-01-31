Министерството на правосъдието на САЩ публикува нов пакет документи, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, като разследването на съдържанието им продължава, съобщи Би Би Си.

Сред разсекретените материали са включени фотографии, за които се твърди, че показват Андрю Маунтбатън-Уиндзор, коленичил на четири крака над жена, лежаща на земята. В две от изображенията той докосва жената по корема. Лицето на жената не е идентифицирано, а според наличната информация тя е напълно облечена. На друга снимка Маунтбатън гледа директно към камерата.

Публикуваха нови 3 млн. страници с документи, свързани с досиетата "Епстийн"

🔴 Andrew Mountbatten-Windsor is pictured in the Epstein files crouched on all fours looming over a woman lying flat on the floor



Освен снимките, в публикувания пакет фигурират и електронни писма, според които Джефри Епстийн е поканил Маунтбатън-Уиндзор на вечеря с 26-годишна рускиня. Кореспонденцията е от август 2010 г. — две години след като Епстийн се призна за виновен по обвинение за склоняване на непълнолетно лице към проституция.

Крал Чарлз III отне всички титли на принц Андрю

Публикуваните изображения и съобщения вероятно ще засилят обществения и медиен натиск върху Маунтбатън-Уиндзор, който от години е обект на внимание заради миналите си контакти с Епстийн.

Припомняме, че в края на октомври крал Чарлз III официално премахна всички кралски титли на своя брат Андрю, включително титлата „принц“, обяви Бъкингамският дворец. Оттогава той е известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

RE: #EpsteinFiles

🤦🏼 Just 𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 picture of disgraced 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘄 𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻-𝗪𝗶𝗻𝗱𝘀𝗼𝗿, crouched on all fours over a woman lying on the floor! pic.twitter.com/4uYVkD16GF — Darren Fower ✊✊🏿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Darren_Fower) January 31, 2026

Към момента не е предоставен контекст за заснетите фотографии, нито е ясно кога и къде са направени.

Името на Доналд Тръмп може да бъде намерено стотици пъти в публикуваните в петък досиета от делото „Епстийн”. В документите обаче не се посочват престъпления на президента на Съединените щати.

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Друго име, което се появява, е това на Илон Мъск. През 2012 г. милиардерът изпраща имейл на Джефри Епстийн: „Кога е най-лудият купон на твоя остров?". В документите са посочени имената на хора като Бил Клинтън, Бил Гейтс и принц Андрю. Не е ясно дали това са всички документи.

this evil fuck is Andrew Mountbatten-Windsor (formerly the Duke of York, born 1960) is the younger brother of King Charles III and the second son of Queen Elizabeth II and Prince Philip.



he's a former Royal Navy helicopter pilot in the Falklands War, he was stripped of his HRH… pic.twitter.com/ykvMQA7mMR — Tekzilver 🇮🇳 ✝️☮️ (@tekzilver) January 31, 2026

Опозицията в САЩ твърди, че министерството има още два милиона и половина файла. През 2008 г. Джефри Епстийн беше осъден за секс с непълнолетна, но прекара в затвора едва 13 месеца. Когато започна второ дело срещу него през 2019 г., той беше намерен мъртъв в ареста.

Редактор: Цветина Петкова