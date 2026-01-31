Снимка: БТА
В документите не се посочват престъпления на Доналд Тръмп
Името на Доналд Тръмп може да бъде намерено стотици пъти в публикуваните в петък досиета от делото „Епстийн”. В документите обаче не се посочват престъпления на президента на Съединените щати.
Друго име, което се появява, е това на Илон Мъск. През 2012 г. милиардерът изпраща имейл на Джефри Епстийн: „Кога е най-лудият купон на твоя остров?". В документите са посочени имената на хора като Бил Клинтън, Бил Гейтс и принц Андрю. Не е ясно дали това са всички документи.
Публикуваха нови 3 млн. страници с документи, свързани с досиетата "Епстийн"
Опозицията в САЩ твърди, че министерството има още два милиона и половина файла. През 2008 г. Джефри Епстийн беше осъден за секс с непълнолетна, но прекара в затвора едва 13 месеца. Когато започна второ дело срещу него през 2019 г., той беше намерен мъртъв в ареста.Редактор: Дарина Методиева
