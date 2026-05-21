Турски апелативен съд анулира конгреса на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) от 2023 г., като временно отстрани лидера Йозгюр Йозел и настоящото партийно ръководство и възстанови бившия председател Кемал Кълъчдароглу и неговия екип, предаде Анадолската агенция.

Решението засяга конгреса, на който през ноември 2023 г. Йозел победи Кълъчдароглу и пое ръководството на партията. Според съда конгресът е юридически невалиден заради предполагаеми нередности, включително обвинения в купуване на гласове и манипулации. НРП отрича обвиненията и определя процеса като политически мотивиран, предава БГНЕС.

Кемал Кълъчдароглу, снимка: Getty Images

Ако бъде приложено, решението ще представлява една от най-сериозните съдебни намеси в турската опозиция през последните години. То идва на фона на засилен натиск срещу НРП след успеха ѝ на местните избори през 2024 г., когато десетки кметове и общински служители на партията бяха задържани или разследвани.

Новината предизвика сериозен спад на Истанбулската фондова борса, като индексът BIST 100 загуби над 6%, а банковият сектор – повече от 8%.

Ръководството на НРП отхвърли решението и призова симпатизантите да се съберат пред централата на партията в Анкара. „Рамо до рамо защитаваме демокрацията и волята на народа“, заявиха от партията.

Кемал Кълъчдароглу приветства съдебното решение с думите: „Нека бъде за добро за Турция и за НРП“.

Йозгюр Йозел и настоящото ръководство на НРП обвиняват правителството на Реджеп Тайип Ердоган, че използва съдебната система за натиск върху опозицията преди президентските избори през 2028 г. Турските власти отхвърлят тези обвинения и настояват, че съдебната система е независима.

