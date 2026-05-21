Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на САЩ Алисън Хукър. Разговорът се състоя в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.

Първият ни дипломат акцентира върху присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване възможно най-скоро. Министър Петрова подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани и с оглед на баланса в стратегическите отношенията на България и САЩ. В рамките на разговора американската страна потвърди своята ангажираност да продължат дискусиите по поставения въпрос.

Като стратегически партньори и съюзници в НАТО, България и САЩ потвърдиха готовността си да продължат съвместната работа за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, модернизацията на българските въоръжени сили, енергийната диверсификация, търговията и инвестициите, науката и технологиите.

