Психологът Михаил Михайлов коментира в ефира на „Твоят ден“ обществените реакции около участието и победата на DARA на „Евровизия“, които предизвикаха както вълна от подкрепа, така и силно негативни коментари в социалните мрежи.

В разговора беше поставен въпросът как подобни събития разкриват състоянието на обществото и защо успехът на публични личности често води до поляризирани реакции. Повод за темата станаха и думи на самата DARA, че е била близо до отказ заради натиска и критиките онлайн.

По думите на психолога подобни реакции са свързани със сравнението, което хората правят несъзнателно между себе си и успелите личности. Той описа този процес като „нарцистично уравнение“, при което психиката се стреми да защити самооценката си - или чрез идентификация с успеха, или чрез отхвърляне на неговата стойност.

„Когато някой успее, ние започваме да се сравняваме с него - къде сме ние и можем ли и ние да постигнем същото“, обясни Михайлов. По думите му това поражда напрежение, което се проявява в две основни посоки - подкрепа и идентификация или завист и отрицание.

Той допълни, че позитивните реакции често се дължат на механизъм на „приобщаване към успеха“, при който хората се идентифицират с победителя чрез национална или фенска принадлежност. В противоположния случай завистта може да доведе до омаловажаване или отричане на успеха, като защитен механизъм на самооценката.

Психологът подчерта, че подобни процеси не са специфични само за България, а се наблюдават във всички общества, като социалните мрежи само усилват тяхната видимост и емоционален заряд чрез бързо разпространение на мнения и „социално заразяване“.