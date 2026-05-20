Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ изрази своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%, „без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции”. От КТ „Подкрепа” написаха отворено писмо до премиера, министрите на финансите, правосъдието и културата, до управителите на НОИ, НЗОК, НСИ, АСП, ГИТ, АЗ, АГКК, АВ и КЗП.

Според синдиката подобен подход представлява грубо и безотговорно отношение към държавната администрация, към работещите в нея хора и към българските граждани, които ежедневно разчитат на функционирането на тези институции. „Налагането на „калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване”, пишат още в писмото.

Вижте останала част от позицията на КТ „Подкрепа”:

„Още по-тревожни са намеренията за въвеждане на механизъм за увеличение на възнагражденията с еднакъв процент за всички администрации, независимо от съществуващите огромни дисбаланси в нивата на заплащане. Подобна политика не само няма да реши проблема с неравенствата, а ще го задълбочи драматично.

Еднаквият процентен ръст означава, че ведомствата с и без това високи възнаграждения ще получат значително по-голямо номинално увеличение, докато служителите в най-ниско платените администрации ще останат трайно изостанали и бедни. Това е несправедливо, демотивиращо и напълно неприемливо. Вместо политика по сближаване и преодоляване на разликите, Министерството на финансите предлага механизъм, който ще привилегирова богатите администрации и ще наказва бедните.

Настояваме ясно да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата. Унищожаването на административния капацитет ще има тежки последици върху качеството на публичните услуги, контролните функции на държавата, а доверието в институциите ще изчезне напълно.

Призоваваме всички отговорни ръководители на структури в държавната администрация, в които Синдикат на административните служители „Подкрепа“ има организации, ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ безкритично с указанията на Министерството на финансите и да защитят институциите, които представляват, както и хората, които ежедневно осигуряват тяхното функциониране. Днес защитата на администрацията е защита на държавността!

Уведомяваме Ви, че напрежението сред работниците и служителите в държавната администрация е изключително сериозно и продължава да нараства. Хората са унизени, демотивирани и поставени в условия на постоянна несигурност. При продължаване на тази политика САС „Подкрепа“ ще предприеме всички позволени от закона действия за защита на правото на достоен труд и справедливо възнаграждение на своите членове, включително организиране на протести, ефективни стачни действия и други форми на синдикален натиск.

Категорично настояваме:

- Да бъде преосмислено и преустановено механичното намаляване на разходите за администрацията с 10%;

- Да бъде извършен реален функционален анализ на административните структури;

- Да бъде изработен справедлив механизъм за нарастване на възнагражденията, който да намалява, а не да увеличава дисбалансите между отделните администрации;

- Да започне незабавен реален диалог със синдикалните организации".

Редактор: Дарина Методиева