Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 г. в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерски съвет.

„Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация”, заяви Раедев.

Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейния екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси.

