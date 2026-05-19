След огромния успех на песенния конкурс "Евровизия" София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“. В специалното студио на NOVA „DARA: Роди се звезда“ певицата Алекс Раева, актьорът Дарин Ангелов и водещият и комедиант Николаос Цитиридис коментираха триумфа на България и дадоха прогнози какво следва за най-успешната ни поп изпълнителка.

„Тя пребори една мисъл, която, признавам си, и аз имах - че в България нищо готино не става“, заяви Николаос Цитиридис, водещ на новото предаване Smart Face . По думите му успехът на певицата е „главозамайващ“, а в глобалния Top 50 е в Spotify, в iTunes непрекъснато се качва нагоре.

Алекс Раева, която имитира DARA в полуфинала на “Като две капки вода”, призна, че най-трудното е било да пресъздаде нейната енергия. „Слава Богу, че тя оборва поговорката „Скромността краси човека“. Тя има други качества“, коментира певицата. Според нея именно след негативните реакции около участието ѝ DARA е станала по-силна и е спряла да се интересува от омразата онлайн.

„Това вече не е нашата DARA. Това е световната DARA. Тя много добре знае къде е в момента и къде трябва да стигне“, заяви Дарин Ангелов след срещата си с певицата часове след триумфа ѝ. По думите му като човек тя е останала същата, но „енергията и аурата около нея вече са различни“.

Певицата Деси Слава заяви, че DARA е изключително вдъхновяваща като личност и артист. „Тя е пример за много млади хора. Искам да я видя да държи „Грами”, защото тя има всички качества да бъде абсолютна световна звезда със световни хитове”, каза Деси Слава.

„Още не мога да повярвам, толкова е вълнуващо. Много ми се искаше да спечелим и до последната секунда не го вярвах”, каза тя. Певицата заяви още, че за домакинството на България на „Евровизия” догодина е важно да има подходяща зала и добра техническа подготовка.

Изпълнителят и водещ Павел Николов заяви, че победата на DARA на “Евровизия 2026” е доказала, че “всичко е възможно“.

Певецът припомни и участието на Кристиан Костов през 2017 г., когато България остана на второ място. „Тогава се почувствахме малко ограбени, но DARA върна победата обратно при нас“, заяви той. Павел обърна внимание и на липсата на достатъчна подкрепа в музикалната индустрия, като отбеляза, че това е отражение на обществото като цяло.

