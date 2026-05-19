Мъж с българско и германско гражданство и две румънки са в неизвестност, след като вчера в Източна Германия се срути сграда с апартаменти под наем, предаде „Франс прес”, позовавайки се на германската полиция.

Спасителните екипи и днес продължават издирването на тримата под руините. Спасителите в град Гьорлиц, на германско-полската граница, претърсват района, търсейки признаци на живот под купчината от тухли и потрошени греди.

Екипите избягват използването на тежка техника заради опасения, че машините могат да причинят експлозия на газ от повредените тръби.

Германската полиция днес съобщи, че тримата издирвани са „две жени на възраст 25 и 26 г. с румънско гражданство и 47-годишен мъж с германско и българско гражданство”.

„Спасителните операции и издирването на хората в неизвестност продължават”, заявиха от полицията и добавиха, че причината за срутването на сградата се разследва.

Според пожарната служба акцията може да продължи и през нощта.

Други двама души първоначално също бяха обявени за изчезнали, но по-късно стана ясно, че са били на разходка по време на рухването на сградата, съобщи вестник „Билд”.

Град Гьорлиц, където се срути сградата, е известен със своята историческа архитектура в готически, бароков, ренесансов и ар деко стил, която често се използва за филмови декори.

Редактор: Мария Барабашка