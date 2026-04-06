Израелски спасители извадиха две тела изпод развалините на жилищна сграда в Хайфа, след като тя бе ударена от иранска ракета вчера, предаде "Ройтерс", като се позова на израелски медии.

По-рано бе съобщено за мащабна спасителна операция, при която се използва едрогабаритна техника, за отстраняване на развалините от сградата и за достигане до затрупаните.

Редактор: Габриела Павлова