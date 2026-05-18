„Тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство”, това коментира премиерът Румен Радев преди срещата си с Мерц. Той допълни, че прогнозата отразява връщането към политическа стабилност след „години на безпътица и е положителна оценка за намеренията за консервативен бюджет в условия на глобална нестабилност”.

По отношение на финансовата рамка на страната, Радев заяви, че „старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност”, което според него ще доведе до това гражданите да покриват задълженията на минали управления. Той беше категоричен, че политическата класа трябва да даде пример, поради което „премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности” и ще се премине към ревизия на заплащанията в държавните дружества и бордове. „Именно политиците първи трябва да дадат пример във времена на ограничения”, подчерта премиерът.

Ключова визита в Берлин: Румен Радев се среща с Фридрих Мерц

Паралелно с държавните дела, той определи успеха на „Евровизия” като „огромен успех за България” и отправи поздравления към DARA за нейния професионализъм и талант.

Премиерът обяви, че още в рамките на тази седмица ще организира среща в Министерски съвет с ресорни министри и екипа на конкурса, „така че да уточним отсега какви средства ще са ни необходими за подготовка за догодина”. Радев посочи, че е важно подготовката да започне навреме, за да може страната да се представи достойно, тъй като това събитие е „един огромен шанс в много посоки”.

Припомняме, че Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата си той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка