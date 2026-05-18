Отворен за движение от днес е бул. „Ал. Стамболийски“ между бул. „Константин Величков“ и Западен парк, където е извършена цялостна реконструкция, съобщиха от Столичната община.

Движението на превозни средства се извършва по основните пътни платна, а на трамваите - по обособено ново трасе. Продължават строителните работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите, съобщи зам.-кметът по направление "Обществено строителство" Никола Лютов.

Приключи полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка, има нова маркировка и са поставени пътни знаци. Цялото трасе от почти два километра от бул. „Александър Стамболийски“ е с обновени платна. Изпълнени са нова конструкция на пътя, подземната инженерна инфраструктура, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, с енергоефективни осветителни тела.

Обновени са тротоарите, алейната мрежа и озеленяването, както и се засажда храстова и дървесна растителност, поставят се нови пейки и кошчета за отпадъци. По близо двукилометровата отсечка от столичният булевард е въведена нова временна организация на движение. Възстановява се маршрута на трамвайна линия № 10, осигурява се и нова линия №13.

С цел повишаване на безопасността на придвижване левите завои на моторни превозни средства се извършват там, където е най-безопасно - на регулираните кръстовища по булеварда. Местата, където участниците в пътното движение имат възможност да изпълнят ляв завой и достъп до близките жилищни части на квартала в участъка от бул. “Константин Величков“ до ул.“Западна“, са пет.

