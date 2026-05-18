"Целият свят говори за DARA. Нейният потенциал за глобална кариера вече е ясен и сега трябва да се работи за следващото ниво", каза музикалният продуцент Саня Армутлиева в ефира на "Здравей, България" по NOVA.

"В момента има огромен шум около нея и аз трябва да определя кои са смислените неща и кои са тези, на които по-добре да не обръщаме внимание, както и къде се крие най-големия ентусиазъм. Сега имам нужда от играчи, които са силни извън територията на България. Трябва много бързо да пренастроя начина на мисленето ми за нейната кариера", каза още тя.

Продуцентът на певицата сподели и емоции от полуфинала и финала на "Евровизия". "На полуфинала бях сигурна, че отиваме на финал, но въпреки всичко се притеснявах. На финала не бях сигурна в победата. Екипът на Норвегия дойдоха при мен и ми казаха: „Вие ще победите”. Тогава застанах на пръсти, за да видя как ще преминем през този етап", разказа Саня.

"DARA е много добър човек. Тя не заслужаваше цялата омраза и подценяване, които я сполетяха в началото. Дори аз, която съм свикнала на удари през годините, реагирах. Няма силен, когато идва негативна енергия към теб. А нейната енергия ѝ е невъобразимо голяма", допълни още продуцентът.

