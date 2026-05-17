Първите в държавата също поздравиха Дара за нейния историческия успех снощи.

Министър - председателят Румен Радев написа в социалните мрежи, че победата на Дара е с глобален резонанс. Той допълва: "Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването".

Поздравления дойдоха и от президента Илияна Йотова, която обяви победата на Дара за триумф за цяла България. "Благодарим за силните емоции и вдъхновението! Евровизия, Добре дошли в България", пише още президентът.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова сподели: Браво, Дара! Гордеем се с теб и успеха ти!

"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта. Вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат. Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее", пише още председателят на Народното събрание.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Дара и целия екип за победата.

От "Демократична България" също споделиха емоцията от победата.

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев написа, че "тази вечер българското знаме се вее най-високо в Европа".

Кметът на София Васил Терзиев: "Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Браво, Дара. Браво, че не се отказа. Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък. Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа. Гордеем се с теб. И, да, ще има червен килим!"

Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова написа, че Дара е омагьосала световната сцена.

