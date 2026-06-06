Пакистан засилва дипломатическите си усилия за намаляване на напрежението между Иран и Съединените щати, като министърът на вътрешните работи Мохсин Накви отпътува за Техеран за серия от срещи с иранското ръководство.

Визитата е част от активната посредническа роля, която Исламабад се стреми да играе в диалога между двете държави на фона на новото изостряне на обстановката в региона.

САЩ и Иран отново си размениха удари

Накви е сред най-близките съратници на началника на Генералния щаб на пакистанската армия, фелдмаршал Саид Асим Мунир, който също посети Иран в рамките на усилията на Пакистан да насърчи дипломатическо решение на споровете между Техеран и Вашингтон.

От началото на преките контакти между Иран и САЩ пакистанският вътрешен министър нееднократно е пътувал между двете столици, като участва активно в поддържането на комуникационните канали и подкрепата на преговорния процес.

Настоящото му посещение идва непосредствено след срещата му с иранския министър на вътрешните работи по време на форума на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан. След разговорите двете страни подчертаха значението на постоянния дипломатически ангажимент като ключов фактор за гарантиране на дългосрочен мир и стабилност в региона.

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Мисията на Накви съвпада с поредното изостряне на отношенията между Техеран и Вашингтон. Въпреки примирието, което е в сила от близо два месеца, през последните дни двете държави отново си размениха удари, пораждайки опасения от нова ескалация на конфликта.

Редактор: Цветина Петкова