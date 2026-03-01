Иранската армия обяви, че е нанесла удари по американски бази в иракския регион Кюрдистан и в Персийския залив в отговор на израелските и американските удари, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей.

„Преди няколко минути пилоти от въздушните сили на Ислямска република Иран успешно бомбардираха американски бази в страните от Персийския залив и в Кюрдистан, Ирак, в рамките на няколко фази на операцията”, заяви иранската армия в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Редактор: Мария Барабашка