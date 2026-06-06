Поредно изпитание за крехкото примирие между САЩ и Иран. Американските сили нанесоха удари по ирански радарни станции и свалиха дронове, а Техеран изстреля ракети по американски бази в Персийския залив.

Техеран атакува американски бази в Ирак и Персийския залив

Американците съобщиха, че са свалили четири ирански дрона, изстреляни към Ормузкия проток, които представлявали заплаха за корабоплаването в региона.

Техеран отвърна, като изстреля балистични ракети по две американски въздушни бази в Кувейт и съоръжения на американския флот в Бахрейн.

Редактор: Цветина Петрова