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Техеран изстреля ракети по американски бази в Персийския залив
Поредно изпитание за крехкото примирие между САЩ и Иран. Американските сили нанесоха удари по ирански радарни станции и свалиха дронове, а Техеран изстреля ракети по американски бази в Персийския залив.
Техеран атакува американски бази в Ирак и Персийския залив
Американците съобщиха, че са свалили четири ирански дрона, изстреляни към Ормузкия проток, които представлявали заплаха за корабоплаването в региона.
Техеран отвърна, като изстреля балистични ракети по две американски въздушни бази в Кувейт и съоръжения на американския флот в Бахрейн.Редактор: Цветина Петрова
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