Първа реакция и на правителствено ниво след жестоката катастрофа с три жертви и множество пострадали на „Челопешко шосе“ в София.

Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата няма да остане безучастна към подобен тип инциденти и ще бъде приложена цялата строгост на закона. Вече се работи за засилване на контрола на всички нива. Предварително Пулев обяви, че се очакват драконовски мерки от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев.

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„Моите съболезнования към всички близки на загиналите. Много неща трябва да се промянт и те вече се промениха. Държавата работи, аз имам пълната увереност, че министър Демерджиев ще предприеме драконови мерки, това е неговият стил и повдение, така че да се подобрят всички нива на контрол и подобни инциденти да се намалят до минимум в бъдещето“, заяви Пулев.

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