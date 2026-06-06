Регионалната дирекция по горите - Варна даде на корпорация КУБ срок до 6-ти юни, събота, да събори огражденията около комплекса “Форест Клуб Варна”. В случай, че предписанието не бъде изпълнено, следва принудително премахване.

Първите сигнали за незаконна сеч в района са получени още през 2023 година. Проверка на място установява отрязани дървета. През следващите години от дирекцията по горите получават още сигнали за нерегламентирана сеч. Съставени са няколко акта на инвеститора.

Пламен Абровски: Община Варна е уведомена за незаконна сеч, но е била с широко затворени очи

Преди дни в позиция в социалните мрежи от КУБ съобщиха, че теренът не е “гора” в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Както и че парцелите са частна собственост и са закупени от компанията между 2022 и 2024 година.

Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

По случая с нерегламентираната сеч тече прокурорска проверка.

Редактор: Цветина Петрова