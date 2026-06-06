Двама от загиналите в тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София са чужденци. Те са от индийски произход и са били пътници в автобуса, заявиха от "Пътна полиция" към СДВР.

Първият починал, който е на 27 години, вторият е на 31 години. На този етап не може да се потвърди от какъв произход е третия загинал. Той е бил пътник в един от автомобилите.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК

Припомняме, че при инцидента кола се вряза в автобус, пълен с пътници. Прокуратурата заяви, че въпросната кола е участвала в незаконна гонка с друг автомобил. Ранените са много, някои от тях са в тежко състояние.

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Заместник градския прокурор на СГП обясни, че единият автомобил, врязал се в автобуса, е горял вътре в него. „Доказателствата сочат, че вината за катастрофата имат водачите на леките автомобили, които са се преследвали един друг, а ударът на единия е преобърнал автобуса. Скоростта е била изключително висока, около 150 км/ч. Единият автомобил се е разполовил на две - от сблъсъка със стълб и спирка на градския транспорт. Другият е изгорял и се е сблъскал с автобуса“ , изясни Ангел Кънев. Той добави, че пробите за алкохол и наркотици на всички шофьори са били отрицателни, но са взети и кръвни проби.