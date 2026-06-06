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По следите на символите и сигналите на 06.06.2026 г.
Знак от съдбата, точна дата, ритуал за късмет – къде е границата между мистиката, суеверията и способността сами да определяме пътя си? В търсене на отговорите Иван Кънчев и операторът Петър Симеонов тръгват по следите на знаците и символите – на 06.06.2026 година в „Темата на NOVA”.
Според изследователите на народните вярвания и според психолозите, българите сме традиционно суеверни. Това показва и последното проучване по темата на агенция „Тренд”. Откъде обаче тръгват и накъде ни водят поверията?
Хвърляте сол, въртите се три пъти, не оставяте чантата на пода си, правите определени действия при еднакви числа … може да продължим с изреждането на подобни „забранени” неща. Но дали има истина и логика във всичко това и от кога българина разчита на толкова на късмета, асцедента и кармата си.
Ничия земя: Защо българинът ходи на врачка?
Доц. Д-р Веселка Тончева от Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН казва, че в дългогодишния си опит и проучвания не е срещала никъде на друго място подобни суеверия.
По нашите земи от векове има различни обичаи, с които се правят опити да се предсказва бъдещето.
Гледайте целия репортаж в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.Редактор: Цветина Петрова
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