Знак от съдбата, точна дата, ритуал за късмет – къде е границата между мистиката, суеверията и способността сами да определяме пътя си? В търсене на отговорите Иван Кънчев и операторът Петър Симеонов тръгват по следите на знаците и символите – на 06.06.2026 година в „Темата на NOVA”.

Според изследователите на народните вярвания и според психолозите, българите сме традиционно суеверни. Това показва и последното проучване по темата на агенция „Тренд”. Откъде обаче тръгват и накъде ни водят поверията?

Хвърляте сол, въртите се три пъти, не оставяте чантата на пода си, правите определени действия при еднакви числа … може да продължим с изреждането на подобни „забранени” неща. Но дали има истина и логика във всичко това и от кога българина разчита на толкова на късмета, асцедента и кармата си.

Ничия земя: Защо българинът ходи на врачка?

Доц. Д-р Веселка Тончева от Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН казва, че в дългогодишния си опит и проучвания не е срещала никъде на друго място подобни суеверия.

По нашите земи от векове има различни обичаи, с които се правят опити да се предсказва бъдещето.

Гледайте целия репортаж в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Редактор: Цветина Петрова