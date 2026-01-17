В края на миналата година едно изследване развълнува много хора и особено градските либерали. 34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, 31% - че човек се преражда. Изследването е на социологическа агенция „Тренд“. Най-широко разпространено е убеждението, че „всичко се връща“ – 65% от анкетираните вярват в кармата или приблизително над 3,5 милиона души. Почти половината българи (47%) смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор. 38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Повече от половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности. Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света.

Това ни провокира да направим предаване, в което да смесим олиото и водата, да потърсим портала между двата свята. Иначе казано – да сме обективни. Потърсихме безспорния авторитет в социологията – Евелина Славкова. Тя разполага и с още данни – стряскащи или не – ще прецените сами.

Повече гледайте във видеото.