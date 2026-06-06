Вила „Армира“ – едно от най-прекрасните места край Ивайловград. Гергана Кавакчиева – историк и археолог, човекът, посветил голяма част от живота си на Вила „Армира“.

"Това е най-богато украсеното с мрамор частно жилище в римските провинции. Поне засега е единствено по рода си на Балканите. Качеството на декорацията е сравнимо с това на императорските резиденции и дворци", разказа тя. Със сигурност собствениците на Вила „Армира“ са били представители на тракийски аристократичен род, вероятно наследници на някои от тракийските царе, допълни историкът.

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Вилата е открита през 1964 г. по време на изкопни работи за изграждането на микроязовир край малката река Армира, от която носи името си. Благодарение на изключителните усилия на археолози, специалисти и почитатели на античното изкуство и архитектура, паметникът е запазен. Реализирани са три европейски проекта и днес можем да се радваме на този уникален обект. От онова време е запазена една водонапорна кула, която е превърната в туристическа атракция - с панорамна площадка и великолепна гледка към цялата долина.

Най-интересни за посетителите са мозайките – изключително фини и детайлни, разказа Кавакчиева. Особено впечатляваща е мозайката в спалнята на собственика, където е изобразен един от владетелите от първата половина на II век, заедно с децата си. През 2001–2002 година е разкрита и голяма могила, в която е открит гроба на жена му и вероятно на част от неговите наследници, разказа още археологът.

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