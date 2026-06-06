За целия район Кремиковци, в който се случи катастрофата, патрулът на пътна полиция е само 1 - това каза в ефира на NOVA заместник-кметът по транспорта в София Виктор Чаушев.

Той подчерта, че шофьорът на автобуса първи е съобщил, че има гонка на коли в района. В последствие се стига и до тежката катастрофа. Колкото до самото трасе, на което се случи катастрофата, предстои ремонт, който да отстрани съществуващите недостатъци. За цялото Челопешко шосе има проект за ремонт, но още не е осигурено финансиране.

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Чаушев подчерта, че липсва превенция и контрол и призова МВР да бъдат осигурени такива.