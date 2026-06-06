-
Държавата с драконовски мерки след жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“
-
Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата в София
-
Трети починал след тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
-
Прокуратурата за катастрофата в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка
-
Кола се вряза в автобус в София, двама души загинаха, 13 са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Боинг 787 претърпя инцидент на летище "Франкфурт", има пострадали (ВИДЕО)
Шофьорът на автобуса първи е съобщил, че има гонка на коли в района, каза още той
За целия район Кремиковци, в който се случи катастрофата, патрулът на пътна полиция е само 1 - това каза в ефира на NOVA заместник-кметът по транспорта в София Виктор Чаушев.
Той подчерта, че шофьорът на автобуса първи е съобщил, че има гонка на коли в района. В последствие се стига и до тежката катастрофа. Колкото до самото трасе, на което се случи катастрофата, предстои ремонт, който да отстрани съществуващите недостатъци. За цялото Челопешко шосе има проект за ремонт, но още не е осигурено финансиране.
Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата в София
Чаушев подчерта, че липсва превенция и контрол и призова МВР да бъдат осигурени такива.
Последвайте ни