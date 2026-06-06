Израелската армия днес нареди незабавна евакуация на всички жители от пет населени места в Южен Ливан, съобщи ДПА. Говорителят на армията Авичай Адрае заяви, че жителите трябва незабавно да напуснат домовете си за собствената си безопасност и да се преместят на север от река Сахрани. "Всеки, който остане в близост до бойци на "Хизбула", техните съоръжения или боеприпаси, излага живота си на риск", написа той в Х.

Като основание за действията на израелската армия той посочи нарушенията на примирието от "Хизбула". Това се случва, след като лидерът на "Хизбула" Наим Касим отхвърли споразумението между ливанското правителство и Израел.

„Хизбула” отхвърли обявеното споразумение между Ливан и Израел

Преди заповедите за евакуация израелската армия съобщи за няколко атаки на "Хизбула" с дронове срещу Северен Израел и срещу израелски войници в Южен Ливан. Израелски въздушни удари в Южен Ливан днес убиха девет души, включително трима военни от ливанската армия.

Израелските войски вече са превзели около една пета от територията на Ливан, настъпвайки по-далеч в южната част на страната. Над 3 500 души са загинали в Ливан от началото на войната. В сраженията са загинали най-малко 29 израелски войници и трима цивилни, посочва АП.

Редактор: Дарина Методиева