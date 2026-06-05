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Участниците настояват за пълна прозрачност при разследването
Протестиращи излязоха в подкрепа на близките на загиналите на Петрохан и край Околчица. Участниците настояват за пълна прозрачност при разследването.
Снимка: Ерик Борозенков, NOVA
Те искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи.
След трагедията с трима загинали: Как изглежда днес хижата край Петрохан
Снимка: Ерик Борозенков, NOVA
Според протестиращите това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват.
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