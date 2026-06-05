Протестиращи излязоха в подкрепа на близките на загиналите на Петрохан и край Околчица. Участниците настояват за пълна прозрачност при разследването.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Те искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи.

След трагедията с трима загинали: Как изглежда днес хижата край Петрохан

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Според протестиращите това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват.