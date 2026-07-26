Зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест днес край село Конуш заради ниските изкупни цени и засиления внос на зеленчуци. Демонстрацията започна в 10:30 часа на главния път към ГКПП „Маказа“. движението в района временно спряно. За автомобилите е предвиден обходен маршрут през село Манастир.

Недоволството е насочено срещу вноса на евтина продукция от Турция, Северна Македония и Албания, който води до дъмпинг на пазара. Производителите твърдят, че прекупвачите изкупуват все по-малки количества и предлагат все по-ниски цени, докато разходите за торове, препарати и работна ръка продължават да се увеличават.