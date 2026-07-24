Български производители на плодове и зеленчуци са изправени пред сериозни затруднения при реализацията на продукцията си. За това предупреди председателят на Съюза на градинарите Марияна Милтенова в ефира на „Пресечна точка“.

По думите ѝ въпреки добрата реколта и наличието на българска продукция, потребителите не усещат съществено намаление на цените. Милтенова даде пример с крушите, които в магазините се продават за около 3 евро за килограм, докато производителите ги реализират на цена между 1 и 1,30 евро.

Милтенова разказа за производители от района на Бургас, които са сред най-добрите в региона, но тази година са се сблъскали със сериозни проблеми при реализацията на реколтата. Според нея една от големите търговски вериги е отказала да изкупува продукцията им, тъй като производителите не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. Причината е свързана с ограниченията върху надценките, прилагани в рамките на инициативата „Кошница с грижа“. По думите на Милтенова търговците се притесняват, че при начисляването на 20% ДДС маржът им ще стане твърде малък и могат да бъдат санкционирани при проверка. „Може и това да се случи в крайна сметка – продукцията да отиде в кофата за смет. Това ще бъде изключително жалко и много тъжно“, коментира председателят на Съюза на градинарите.

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Според Милтенова проблемът може да бъде решен чрез ясни указания от Министерството на земеделието, Министерството на икономиката и компетентните контролни органи. Тя смята, че трябва да се даде яснота как търговците могат да формират цените при закупуване на продукция от производители, които не са регистрирани по ДДС.

Председателят на Съюза на градинарите предупреди и за по-широка криза в сектора. По думите ѝ все повече производители обмислят да намалят или изцяло да прекратят дейността си, тъй като приходите от реализацията на продукцията не покриват разходите за труд. „Вече вдигаме белия байрак. Просто няма условия за производство и за работа за плодове и зеленчуци в тази държава“, цитира тя свой колега производител.

Милтенова посочи, че при надници от около 40 евро производителите често не успяват да покрият дори разходите за работниците си. Според нея това може да доведе до постепенно намаляване на производството и до превръщането на българските плодове и зеленчуци в „екзотика“ на пазара.

Тя алармира и за проблеми с контрола върху произхода на продукцията. По думите ѝ на общинските пазари често се продават вносни плодове и зеленчуци, представяни като български. „Много често се сменя една табелка – когато продукцията е вносна, се записва, че е българска“, каза Милтенова.

Тя посочи, че вносът на плодове и зеленчуци у нас вече е по-голям от произведеното в България и от износа на страната. Според нея това е особено тревожно на фона на факта, че български производители имат продукция, която не успяват да реализират. По думите ѝ проблемите са обсъждани многократно с министъра на земеделието, но към момента производителите продължават да очакват конкретни решения.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева