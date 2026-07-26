Процедура за разпределянето на 127 млн. евро сред малки и средни предприятия във въглищните региони е била прекратена заради установени манипулации и промяна на критериите в полза на определени кандидати. Това съобщи вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов.

По думите му средствата са предназначени за технологична модернизация и нови инвестиции, а за финансиране са кандидатствали около 1600 компании. След приключването на приема обаче условията били променени така, че конкретни фирми да получат европейските грантове.

„Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в МРРБ. След като процедурата е приключила, критериите са били нагласени така, че някои фирми да спечелят тези средства“, заяви Пеканов.

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Той твърди, че намесата е извършена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството по време на кабинета „Желязков“. Според него от схемата са били засегнати дори хора, свързани с ГЕРБ, които не са реагирали публично.

„Дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и не са гъквали по темата. Това означава, че някой друг е нареждал нещата да се случват по този начин“, коментира вицепремиерът.

Заради съмненията за нагласяне процедурата е прекратена, но средствата няма да бъдат загубени. Предвижда се да бъде обявена нова възможност за кандидатстване при изцяло преработени и прозрачни правила.

„Много от фирмите са кандидатствали добросъвестно и не могат да бъдат лишени от този ресурс. Ще започне нова процедура, макар средствата вероятно да бъдат в по-малък размер, но ще бъдат разпределени по ясни критерии, а не по нагласени условия“, увери Пеканов.

Той посочи, че прекратяването на неправомерните практики по Плана за възстановяване и устойчивост и останалите европейски програми е сред основните ангажименти на правителството. По думите му в редица направления е натрупано сериозно изоставане, което кабинетът се опитва да преодолее.

Същевременно страната е изправена пред риск да загуби или да забави получаването на около 400 млн. евро заради проблемите с попълването на Антикорупционната комисия. Пеканов припомни, че Върховният касационен съд не е избрал свой представител в органа.

„Европейската комисия очаква до края на август да има работеща комисия с петима членове и председател. Решението на ВКС поставя под риск около 400 млн. евро от средствата по тази реформа“, заяви той.

Вицепремиерът уточни, че предстоят разговори с Европейската комисия в търсене на възможност парите да бъдат отпуснати условно или да бъде намерено друго решение, което да предотврати блокирането им.

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Бюджет 2026 - отражение на завареното положение

Пеканов коментира и приетия държавен бюджет за 2026 г., като отхвърли твърденията, че той нарушава Закона за публичните финанси. Според него финансовата рамка показва реалното състояние на публичните финанси и натрупаните през годините неустойчиви тенденции.

„Философията на бюджета е пълна прозрачност. Той показва проблемите, които са се натрупвали с години“, каза вицепремиерът.

По думите му кабинетът е можел да се опита да свие дефицита до 3% чрез масови съкращения и замразяване на пенсиите, но е отказал да предприеме подобни мерки. Социалните плащания не са намалени, пенсиите са увеличени според действащите правила, а част от останалите плащания са индексирани.

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„Това е бюджет на завареното положение. Реално той е бюджетът на опозицията, защото това намерихме, когато поехме управлението в средата на май“, заяви Пеканов.

Той увери, че финансовата рамка за 2027 г. ще бъде значително по-амбициозна. През есента трябва да бъде представен и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да замени автоматичното ѝ индексиране.

Редактор: Цветина Петкова