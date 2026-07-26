Френските власти съобщиха, че над 220 000 души вече са евакуирани заради големия горски пожар в югозападната част на страната, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронд са получили нареждане да напуснат домовете си заради разпространението на огнената стихия.

Още 30 000 души са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд, а в Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите около Мадрид.

Силните ветрове продължават да разпалват пожара в Жиронд, което наложи затварянето на 60 километра от автомагистрала A63, свързваща Бордо с испанската граница. Железопътният оператор SNCF също преустанови движението на влаковете по около 100 километра от линията южно от Бордо.

Над 200 хиляди души са евакуирани заради мащабни пожари във Франция

По данни на регионалните власти пожарът в Жиронд вече е изпепелил 42 000 хектара, превръщайки се в едно от най-опустошителните бедствия от този вид във Франция след Втората световна война. За сравнение, пожарът през 1949 г. унищожава около 50 000 хектара.

Френското правителство изпрати още 500 военнослужещи в засегнатия район, с което общият им брой достигна 1500. Те ще подпомагат евакуацията на населението и ще охраняват изоставените домове, съобщиха от Министерството на отбраната.

Френският премиер Себастиен Лекорню предупреди, че „предстоящите часове могат да бъдат трудни“, тъй като прогнозите за времето се влошават. Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че борбата с пожара ще бъде продължителна и евакуираните жители няма да могат да се завърнат, докато огънят не бъде овладян.

В департамента Жиронд бяха арестувани трима мъже по подозрение, че са застрашили човешки живот. Двама от тях са обвинени, че са използвали фойерверки.

Организаторите на "Тур дьо Франс% обявиха, че съкращават последния етап на колоездачната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. „В дух на национална солидарност със засегнатите райони и общности беше взето решение маршрутът на последния етап от Туари до Париж да бъде променен“, заявиха организаторите от ASO.

В югоизточния департамент Вар около 2000 души все още не могат да се приберат по домовете си заради пожара край Понтевес, който остава „изключително активен“, след като за пет дни изпепели 4000 хектара. На остров Корсика пожарникарите продължават да се борят с пожар край Корте, обхванал над 800 хектара.

Испанските власти наредиха в събота вечерта евакуацията на още осем общини западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Министерството на вътрешните работи разпореди жителите на Буенавентура, Наваморкуенде, Реал де Сан Висенте, Инохоса де Сан Висенте, Кастильо де Баюела, Гарсиотум, Нуньо Гомес и Пелаустан да напуснат домовете си.

В източния испански град Валенсия един човек загина при горски пожар, който впоследствие беше овладян от пожарникарите.

Редактор: Дарина Методиева