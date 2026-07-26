Заподозреният за нападението в Берлин е застрелян от полицията, съобщават германски медии.

Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балуут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал "Шпандау“, съобщи регионалният оператор Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Нападение на гей парад в Берлин: Автомобил се вряза в хора, има загинал и 29 ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Припомняме, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загина един човек, трима души са в критично състояние, а общо 29 бяха ранени.

Според информация на „Велт” колата била наета от 21-годишният Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той германец, с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобила, или само го е наел.

Редактор: Никола Тунев