Полицията по-рано заяви, че той е бил свързан с берлинските ислямистки среди

Заподозреният за нападението в Берлин е застрелян от полицията, съобщават германски медии. 

Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балуут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал "Шпандау“, съобщи регионалният оператор Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Нападение на гей парад в Берлин: Автомобил се вряза в хора, има загинал и 29 ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Припомняме, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загина един човек, трима души са в критично състояние, а общо 29 бяха ранени. 

Според информация на „Велт” колата била наета от 21-годишният Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той германец, с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобила, или само го е наел. 

Редактор: Никола Тунев
Източник: SkyNews

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