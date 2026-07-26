Към настоящия момент в Посолството на Република България в Берлин не е постъпвала информация за пострадали български граждани

Нападение прекъсна гей парада в Берлин, след като автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен. При атаката е загинал един човек, трима души в критично състояние, общо 29 ранени.

Към настоящия момент в Посолството на Република България в Берлин не е постъпвала информация за пострадали български граждани.

НападениеСнимка: Стопкадър

Трагедията се разиграла около 22 ч. местно време. На място са пристигнали спасителни екипи, които са оказали помощ на пострадалите. Една жена загинала на място, а трима са с опасност за живота. В района се провежда мащабна полицейска операция. 

 „Към момента не разполагаме с никаква информация относно конкретните мотиви на заподозрения извършител, нито имаме данни за точната последователност на събитията, или за конкретната му роля в извършеното престъпление. Въпреки това е установен заподозрян, като този човек е или се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин”, заяви говорителят на полицията Флориан Натх.

Според информация на „Велт” колата била наета от 21-годишният Абдул Бе, който бил освободен от ареста през май тази година. Той германец, с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобила, или само го е наел. 

В ранните часове тази сутрин имаше полицейска акция на адреса, където той живеел заедно с майка си, братята и сестрите си. Репортер на „Велт” успял да говори с младежи пред сградата. Един от тях казал, че Абдул Бе от месеци говорел за планове за нападение и се оплаквал, че не е доволен от живота си в Германия.

Миналата година е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин.

Възможно е нападателят да е въоръжен. Властите предупреждават хората, ако срещнат заподозрения, в никакъв случай да не установяват контакт с него, а да подадат сигнал. Той вече е издирван в цяла Европа.

Въпросът, на който се търси отговор, е как се стигна до трагедията при положение, че 250 монтирани предпазни елемента е трябвало да спрат достъпа на автомобили.

„Това е ужасяващо и в момента самият аз не мога напълно да преценя ситуацията. Може би времето ще покаже как ще се справим с това. Това е един от най-мрачните дни за ЛГБТ общността”, посочи участникът в Прайда в Берлин Юлиян Митих.

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„След един мирен и цветен Прайд за толерантен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата – и нашата свобода днес беше атакувана по най-ужасния начин“, заяви кметът на германската столица Кай Вегнер.

НападениеСнимка: getty images

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение и нарече случая "атака срещу цялото общество", предаде ДПА.

"Що за отвратително престъпление в Берлин", написа германският лидер в Х. "Стотици хиляди хора от целия свят празнуваха мирно Деня на "Кристофър Стрийт" (ежегодния гей парад в Берлин)", посочи Мерц и добави: "Те искаха да се отнасяме един с друг толерантно и почтително".

"Ние сме отворено общество и обичаме свободата – ще съхраним и защитаваме това", продължи канцлерът. "Това деяние ще бъде разследвано и преследвано най-строго. Мисля за жертвите и техните семейства. Желая на ранените бързо възстановяване и благодаря на всички служители от спешните служби", заяви той.

Правителствен говорител съобщи, че Мерц е в тясна връзка с вътрешния министър Александър Добринт и поястоянно е държан в течение от службите за сигурност.

"Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, празнуващи мирно", посочи Добринт. "Мисля за жертвите и близките им и за всеки, който е трябвало да стане свидетел на това деяние", допълни той.

"Става въпрос за заподозрян извършител, който има история на извършване на множество престъпления, на радикализация и на свързаност с ислямистките среди. Заподозреният е германски гражданин. Той е от ливански произход. Роден е тук", казва той.

Прайдът в Берлин е огромно събитие, на което присъстват хиляди души всяка година. В момента в Берлин с провежда траурно шествие в памет на загиналата жена, по-рано и множество хора се събраха пред Бранденбургската врата в знак на солидарност. 

Източник: Божидар Захариев, БТА

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