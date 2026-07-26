Нападение прекъсна гей парада в Берлин, след като автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен. При атаката е загинал един човек, трима души в критично състояние, общо 29 ранени.

Към настоящия момент в Посолството на Република България в Берлин не е постъпвала информация за пострадали български граждани.

Снимка: Стопкадър

Трагедията се разиграла около 22 ч. местно време. На място са пристигнали спасителни екипи, които са оказали помощ на пострадалите. Една жена загинала на място, а трима са с опасност за живота. В района се провежда мащабна полицейска операция.

„Към момента не разполагаме с никаква информация относно конкретните мотиви на заподозрения извършител, нито имаме данни за точната последователност на събитията, или за конкретната му роля в извършеното престъпление. Въпреки това е установен заподозрян, като този човек е или се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин”, заяви говорителят на полицията Флориан Натх.

Според информация на „Велт” колата била наета от 21-годишният Абдул Бе, който бил освободен от ареста през май тази година. Той германец, с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобила, или само го е наел.

В ранните часове тази сутрин имаше полицейска акция на адреса, където той живеел заедно с майка си, братята и сестрите си. Репортер на „Велт” успял да говори с младежи пред сградата. Един от тях казал, че Абдул Бе от месеци говорел за планове за нападение и се оплаквал, че не е доволен от живота си в Германия.

Миналата година е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин.

Възможно е нападателят да е въоръжен. Властите предупреждават хората, ако срещнат заподозрения, в никакъв случай да не установяват контакт с него, а да подадат сигнал. Той вече е издирван в цяла Европа.

Въпросът, на който се търси отговор, е как се стигна до трагедията при положение, че 250 монтирани предпазни елемента е трябвало да спрат достъпа на автомобили.

„Това е ужасяващо и в момента самият аз не мога напълно да преценя ситуацията. Може би времето ще покаже как ще се справим с това. Това е един от най-мрачните дни за ЛГБТ общността”, посочи участникът в Прайда в Берлин Юлиян Митих.

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„След един мирен и цветен Прайд за толерантен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата – и нашата свобода днес беше атакувана по най-ужасния начин“, заяви кметът на германската столица Кай Вегнер.

Снимка: getty images

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение и нарече случая "атака срещу цялото общество", предаде ДПА.

Was für eine abscheuliche Tat in Berlin. Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen.

Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 26, 2026

"Що за отвратително престъпление в Берлин", написа германският лидер в Х. "Стотици хиляди хора от целия свят празнуваха мирно Деня на "Кристофър Стрийт" (ежегодния гей парад в Берлин)", посочи Мерц и добави: "Те искаха да се отнасяме един с друг толерантно и почтително".

"Ние сме отворено общество и обичаме свободата – ще съхраним и защитаваме това", продължи канцлерът. "Това деяние ще бъде разследвано и преследвано най-строго. Мисля за жертвите и техните семейства. Желая на ранените бързо възстановяване и благодаря на всички служители от спешните служби", заяви той.

Правителствен говорител съобщи, че Мерц е в тясна връзка с вътрешния министър Александър Добринт и поястоянно е държан в течение от службите за сигурност.

"Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, празнуващи мирно", посочи Добринт. "Мисля за жертвите и близките им и за всеки, който е трябвало да стане свидетел на това деяние", допълни той.

"Става въпрос за заподозрян извършител, който има история на извършване на множество престъпления, на радикализация и на свързаност с ислямистките среди. Заподозреният е германски гражданин. Той е от ливански произход. Роден е тук", казва той.

Прайдът в Берлин е огромно събитие, на което присъстват хиляди души всяка година. В момента в Берлин с провежда траурно шествие в памет на загиналата жена, по-рано и множество хора се събраха пред Бранденбургската врата в знак на солидарност.