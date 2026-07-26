В навечерието на Световния ден за борба с хепатита - 28 юли, един от водещите специалисти у нас доц. д-р Радин Цонев призова хората да не подценяват профилактиката и скрининга за вирусните хепатити. В студиото на „Пулс“ той обясни, че голяма част от инфекциите протичат без симптоми години наред, а когато бъдат открити късно, вече могат да са причинили тежки увреждания на черния дроб.

По думите на доц. Цонев хепатит А, известен още като „болестта на мръсните ръце“, се разпространява основно по контактно-битов път и е характерен за райони с лоша хигиена.„Хората, които пътуват в подобни държави, е добре да бъдат ваксинирани, защото срещу хепатит А има ефективна ваксина“, посочи специалистът.

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Хепатит В се предава предимно чрез кръв и телесни течности, като риск от заразяване съществува при използване на нестерилни медицински инструменти, както и при козметични процедури като пиърсинг, маникюр и педикюр, ако не се спазват необходимите санитарни изисквания.

Хепатит С също се предава по кръвен път, като най-рискови са хората, употребяващи инжекционни наркотици, както и тези, които си правят татуировки или пиърсинг при неспазване на правилата за стерилност.

Доц. Цонев обърна внимание и на хепатит Е, който се предава чрез заразена храна, най-често недостатъчно термично обработено месо. „Е хепатит съществува и в България, и в Европа. Винаги препоръчвам месото да бъде добре обработено термично“, подчерта той.

Специалистът даде и съвети на хората, които посещават екзотични държави или региони с по-ниски хигиенни стандарти. „Добре обработената храна, бутилираната вода и ваксинацията срещу хепатит А и В са най-добрата защита при подобни пътувания“, каза доц. Цонев.

Той припомни, че комбинираната ваксина срещу хепатит А и В позволява по-спокойно пътуване в рискови райони. По думите му хората, ваксинирани в детска възраст срещу хепатит В, е добре след навлизането в пубертета да проверят нивото на защитните си антитела.

„Ако титърът е под защитните стойности, трябва да се постави бустерна доза. След това е препоръчително антителата да се проследяват приблизително на всеки 10 години“, обясни хепатологът.

Доц. Цонев подчерта, че именно вирусните хепатити В и С представляват най-голяма опасност, защото често протичат без характерни симптоми. По думите му именно затова националният план за скрининг вече дава възможност личните лекари периодично да изследват хората между 30 и 60 години за хепатит В и С, а при положителен резултат те да бъдат насочени към гастроентеролог или хепатолог.

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Според специалиста през последните години медицината е постигнала огромен напредък в терапията. „При хепатит С вече разполагаме с лечение, което за 8 до 12 седмици напълно излекува пациентите. Това е истинска революция“, заяви доц. Цонев.

При хепатит В терапията все още е продължителна и има за цел да потиска вируса и да предотвратява развитието на цироза и рак на черния дроб.

Добра новина има и за хората с хепатит Делта - една от най-тежките форми на заболяването, която се развива при инфекция с хепатит В. „От тази година в България вече е достъпна нова терапия за хепатит Делта. Това лечение значително намалява риска от развитие на чернодробна цироза и рак“, съобщи доц. Цонев.

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