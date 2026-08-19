Украинските антикорупционни агенции съобщиха в сряда, че провеждат операция за разкриване на „престъпна организация”, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и от високопоставени служители в администрацията на президента Володимир Зеленски, предава „Ройтерс”. Разследването започва броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната. Вотът има за цел да затвърди предприетите наскоро от Зеленски промени в правителството.

Зеленски назначи нов временен ръководител на Службата за сигурност на Украйна

Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното антикорупционно бюро на Украйна не предоставиха детайли по казуса, но се смята, че той ще създаде нови трудности за държавния глава. Развитието идва след сензационен призив на отстранения министър на отбраната Михайло Федоров за произвеждане на избори по време на война .

Очакваше се днес законодателите да гласуват назначаването на Евген Хмара – бивш висш служител от специалните части, за военен министър. Кандидатурата му беше издигната след седмици на политически сътресения, предизвикани от отстраняването на Федоров.

Рокадата изкара хиляди протестиращи по улиците с искане Зеленски да възстанови на поста 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди държавния глава да замени и главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна. На мястото му бе назначен по-младият Михайло Драпати, който се ползва с подкрепата на протестиращите заради подхода си, от който се очаква да намали загубите на фронтовата линия.

Докато ВСУ се борят с руската агресия, антикорупционните агенции в страната водят паралелна война срещу корупцията по високите етажи на властта. Според тях тази кампания е от решаващо значение за подготовката на Украйна за членство в Европейския съюз.

Редактор: Мария Барабашка