Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександър Поклад за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна. Това стана ясно от указ от 17 юли, публикуван на уебсайта на президентската канцелария, предаде агенция "Укринформ".

Досегашният първи заместник-председател на СБУ ще поеме поста от Евген Хмара. Със съгласието на президента вчера Хмара беше назначен от украинското правителство за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Той оглавяваше разузнавателната служба от 5 януари 2026 г.

Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец в град Енгелс

Редактор: Мария Барабашка