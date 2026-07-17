Двама души загинаха, а около 53 000 домакинства останаха без електричество след силни гръмотевични бури, преминали през няколко района на Франция през изминалата нощ, предаде „Анадолската агенция”.

Жена е загинала от паднало дърво в Сен-Виктюрнен в департамента От-Виен. Мъж е бил открит мъртъв в Доломийо, департамент Изер, след като работилницата му се е запалила вследствие на удар от мълния.

Силна буря във Франция взе жертва, на места е обявен червен код за опасно време (ВИДЕО)

Прекъсванията на електрозахранването са засегнали най-силно регионите Оверн-Рона-Алпи и Нова Аквитания. Според мрежовия оператор Enedis в петък сутринта там съответно 25 000 и 20 000 потребители са били без ток.

Les violents orages qui ont traversé une partie de la France ont fait deux victimes en Haute-Vienne et en Isère. Après une série d'intempéries, Météo-France a levé la dernière vigilance orange aux orages sur tout l'Hexagone. #franceinfo pic.twitter.com/37BKpQfgHP — franceinfo (@franceinfo) July 17, 2026

Бурите са обхванали департаментите Лоар, Изер, От-Савоа и Корез, носейки със себе си силни ветрове, едра градушка и интензивна мълниеносна активност. В Лоар пожарникарите са се отзовали на 422 сигнала за спасителни операции заради отнесени покриви, паднали дървета и смачкани автомобили. В разгара на стихията до 8000 домакинства са били без електричество, а движението на влаковете между Лион и Роан е било нарушено.

В съседния департамент Изер около 5000 домакинства са останали без захранване, а в От-Савоа къща е изгоряла напълно след падане на мълния. В Корез ураганните ветрове са довели до отмяна на концерт от музикалния фестивал Lovely Brive. Според обсерваторията Keraunos само за последните 24 часа в района Лимузен са регистрирани около 3000 мълнии.

Orages: "Une tornade comme ça, on n'a jamais vu ça dans le département", explique le directeur du SDIS de la Loire pic.twitter.com/IIUpHhcszw — BFM (@BFMTV) July 17, 2026

Метеорологичната служба Meteo-France вече отмени всички оранжеви предупреждения за гръмотевични бури, след като фронтът се измести.

Франция преживя поредица от екстремни горещини през последните седмици. Сухите условия допринесоха за възникването на мащабни горски пожари, а последвалите силни бури предизвикаха сериозни проблеми в електроснабдяването и транспортната мрежа на страната.

Редактор: Мария Барабашка