Масови протести в Киев и други украински градове заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров. Много хора се събраха в центъра на столицата с лозунги „Долу ръцете от Федоров!" и „Спрете да саботирате победата!".

35-годишният министър беше назначен през януари, като направи решителни реформи, оглави борбата с корупцията в министерството и използва модерен анализ на данни, за да подобри положението на фронта. Той беше освободен, след като премиерът Юлия Свирденко подаде оставка, а на нейно място парламентът назначи петролния и газов бос Сергий Корецки. Появиха се слухове, че освобождаването е заради напрежение между Федоров и главнокомандващия Олександър Сирски.

Върховната рада одобри Сергий Корецки за нов премиер на Украйна (ВИДЕО)

Припомняме, че в сряда Михаил Федоров заяви, че подава оставка. „За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа той в Telegram в дълъг пост. Днес стана ясно, че украинският вътрешен министър Игор Клименко ще бъде номиниран за ръководител на Министерството на отбраната . За подготвяната кандидатура съобщи депутатът Олха Василевска-Смаглюк от управляващата партия на президента Володимир Зеленски.

Редактор: Дарина Методиева