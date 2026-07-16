Украинският вътрешен министър Игор Клименко ще бъде номиниран за ръководител на Министерството на отбраната. За подготвяната кандидатура съобщи депутатът Олха Василевска-Смаглюк от управляващата партия на президента Володимир Зеленски.

Клименко оглавява вътрешното министерство от 2023 г. и сега може да поеме един от ключовите постове в украинското правителство на фона на нова вълна от кадрови промени.

Украинският министър на отбраната подаде оставка

Досегашният министър на отбраната Михаил Федоров подаде оставка. Той заяви, че напуска поста като част от по-широко преструктуриране на кабинета, инициирано от Зеленски.

В послание в Telegram Федоров определи работата си начело на министерството като голяма чест и направи равносметка на постигнатото, откакто пое ведомството през януари. В отделна публикация той посочи и областите, в които не е успял да изпълни поставените цели.

В няколко украински града, в това число и столицата Киев, днес има протести срещу оставката на Федоров. В Киев в демонстрацията са се включили няколкостотин души. Те се събрали на централен площад, носейки украински знамена и скандирайки „Срам“ и „Върнете Федоров“.

Заместник-командващият на Военновъздушните сили на Украйна Павло Елизаров също е подал молба за освобождаване от длъжност заради отстраняването от поста на министъра на отбраната Михайло Федоров, съобщава украинската емисия на „Укринформ“. Елизаров е обявил това във Facebook.

„За съжаление, в петата година от войната подадох искане за освобождаване от въоръжените сили на Украйна. Смятам, че отстраняването на Михайло Федоров е голям удар по отбранителната способност на страната. Слава на Украйна!“, написа Елизаров.

Правителствените промени засегнаха и премиерския пост. Ден по-рано премиерът Юлия Свириденко също подаде оставка.

Към момента Зеленски не е обявил кой ще оглави следващото правителство. Украинският президент посочи единствено, че страната променя политическата си стратегия в отговор на новите предизвикателства и задачи.

Редактор: Цветина Петкова