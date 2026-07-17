При ръководството на Пламен Тончев са станали публично известни данни за предполагаемо изнасяне на средства, свързани със строителството на магистрали. Това заяви в кулоарите на парламента премиерът. Според него Тончев е напуснал ръководството на службата, защото е отказал ДАНС да бъде използвана за политически натиск. Радев добави, че не му е известно срещу Тончев или неговия син да се води досъдебно производство.

"Когато господин Пламен Тончев пое ръководство на ДАНС, едва тогава тази информация излезе. Освен това, спомните се, че господин Тончев си подаде оставката като председател на ДАНС, защото не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалки. Натискът е ясен, ще го разберете скоро. Аз знам някои неща, които явно той не иска да споделя", каза Радев.

Пламен Тончев на изслушване в парламента за втори мандат начело на ДАНС

Депутатът от ПП Бойко Рашков определи като абсолютна лъжа, че ДАНС, под ръководството на Пламен Тончев, е участвала като институция в споменатото разследване. "Агенцията не е подавала информации към разследващите в МВР, и по-специално към ГДБОП. Подобни действия не са извършвани. Въпреки че за броени дни по милион, по два, са изтегляни от известната Asset International Bank и са изнасени в чували, в куфари, чанти и сакове, ДАНС не е оказала абсолютно никакво съдействиe", отвърна народният представител.

Редактор: Цветина Петкова