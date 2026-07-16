Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред днес ще изслуша Пламен Тончев като кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Процедурата е част от избора на нов ръководител на службата, след като Министерският съвет официално предложи кандидатурата му в края на юни.

По време на изслушването Тончев ще представи вижданията си за развитието на агенцията и приоритетите в работата на българското контраразузнаване. Очаква се той да отговаря и на въпроси, свързани с актуалните предизвикателства пред националната сигурност.

Парламентът откри процедурата за избор на председател на ДАНС, кабинетът номинира Пламен Тончев

Изборната процедура беше открита от Народното събрание на 8 юли с широка парламентарна подкрепа. След днешното изслушване комисията трябва да изготви доклад, а кандидатурата да бъде внесена за окончателно гласуване в пленарната зала.

Пламен Тончев вече ръководеше ДАНС между 2021 и 2025 година. След напускането на поста той беше избран за председател на Комисията по досиетата с петгодишен мандат. Периодът след освобождаването му от агенцията беше съпътстван от политически спорове около управлението на службата и доведе до законодателни промени в Закона за ДАНС.

Парламентът прие правила: Как ще се предлага и избира председател на ДАНС

С тях парламентът промени процедурата за назначаване на председател на агенцията, като премахна участието на президента в окончателното назначение. Решението впоследствие беше оспорено пред Конституционния съд от държавния глава Румен Радев.

Редактор: Цветина Петкова